«Приус пытался уйти» - полицейских подозревают в ДТП

В городе Уссурийске, на улице Садовой, случилось ДТП с участием полицейской машины, сообщает DEITA.RU.

На фотографии, которую прислали в редакцию подписчики, не очень понятно, разворачивалась ли полицейская машина, или же выезжала с второстепенной дороги.

«Судя по расположению автомобилей, виновата скорее всего полиция», - рассказали авторы фото.

«Приус пытался уйти от столкновения, видимо», - отмечают комментирующие.

Подробностей происшествия пока нет. По предварительным данным, пострадавших в аварии также нет.

Напомним, что ГИБДД неоднократно призывала всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, особенно зимой, когда гололедица и плохая видимость могут не дать возможности вовремя среагировать на опасность.





Александра Маслова