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«Приус пытался уйти» - полицейских подозревают в ДТП
В городе Уссурийске, на улице Садовой, случилось ДТП с участием полицейской машины, сообщает DEITA.RU.
На фотографии, которую прислали в редакцию подписчики, не очень понятно, разворачивалась ли полицейская машина, или же выезжала с второстепенной дороги.
«Судя по расположению автомобилей, виновата скорее всего полиция», - рассказали авторы фото.
«Приус пытался уйти от столкновения, видимо», - отмечают комментирующие.
Подробностей происшествия пока нет. По предварительным данным, пострадавших в аварии также нет.
Напомним, что ГИБДД неоднократно призывала всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, особенно зимой, когда гололедица и плохая видимость могут не дать возможности вовремя среагировать на опасность.
Александра Маслова