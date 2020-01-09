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6 Декабрь 2019, 18:15

Приусовод сбил пьяного пешехода

Дорога вид из машины

За прошедшие сутки 8 января во Владивостоке произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Случай этот произошел в районе дома № 10 по улице Алеутской. Как рассказали приморские полицейские, водитель автомашины Тойота Приус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина 1977 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и при переходе дороги не убедился в своей безопасности. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

По состоянию на утро 9 января, движение автотранспорта идет в обычном режиме.  Разрешен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока. Единственный участок, на котором закрыто движение всех транспортных средств – один из самых крутых спусков Владивостока улица Капитана Шефнера. 

Дмитрий Санников

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