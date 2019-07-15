Сотрудники ГИБДД Владивостока проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетней велосипедистки, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

По информации госавтоинспекторов, около 19 часов вечера в районе дома №9 по улице Анны Щетининой водитель «Тойоты Приус» на перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с семилетней велосипедисткой, которая двигалась по второстепенной дороге слева направо по ходу движения транспортного средства.





В результате удара девочка получила ушиб коленного сустава. Ей назначено лечение амбулаторно.

По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у 38-летнего водителя «Тойоты» не установлено. В ходе проверки выяснилось, что с начала года к административной ответственности мужчина не привлекался.

Сейчас пострадавший ребенок чувствует себя удовлетворительно. С будущей первоклассницей и ее родителями проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер личной безопасности. По факту инцидента назначено проведение проверки.

Дмитрий Санников