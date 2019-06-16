Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье на подъеме с Дальпресса в сторону Первой речки, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Как рассказали очевидцы, Toyota Prius отъезжая от обочины, хотел сразу развернуться, выехав на полосу встречного движения прямо перед Toyota Levin. Водитель которого, пытаясь избежать столкновения, сам вылетел на встречку, прямо на Toyota Vitz и Honda CR-Z. Спровоцировавший ДТП водитель Prius остался цел и невредим.

Toyota Prius является одной из самых популярных марок автомобилей в столице Дальнего Востока. Кроме того, этот гибридный автомобиль за счет экономии топлива пользуется большим спросом у таксомоторных компаний. Поэтому в последнее время может показаться, что в большинстве аварий во Владивостоке принимают участие Prius.

Дмитрий Санников