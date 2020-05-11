Привет, инфляция: Набиуллиной указали напечатать триллион

Денежная эмиссия со стороны Центробанка называется экспертами вариантом спасения российской экономики и федерального бюджета, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24», для восполнения выпадающих доходов российского бюджета может быть задействована денежная эмиссия со стороны Центробанка. «Ресурсы финансовые будут, могут использоваться, и финансовые ресурсы Центрального банка в ограниченном объеме. Имеется в виду, часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства», - объяснил Алексей Кудрин.

По оценке руководителя Счетной палаты, экономический спад в России может стать рекордным с начала 1990-х годов и превысить показатели как кризиса 2009 года (-7,8%), так и дефолтного 1998-го (-5,3%).

Как рассказала журналистам в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, с мая 2020 года российский финансовый регулятор запускает новый механизм вливаний в банковскую систему - долгосрочные репо. Смысл схемы в том, что банки смогут занимать рубли у Центробанка под залог ценных бумаг. Бумаги эти будут приниматься не всякие, под обеспечение подойдут только государственные облигации – ОФЗ (облигации федерального займа).

Вообще-то закон запрещает Центробанку напрямую финансировать казну денежной эмиссией, скупая ОФЗ. Однако Эльвира Сахипзадовна реализует на практике изящную и вполне законную операцию: Банк России будет вливать в деньги в банки, принимая в качестве залога госбумаги, купленные ими на аукционах и на рынке.

Ранее Минфин оценивал в одном из возможных сценариев дефицит бюджета в 4 триллиона рублей при средней цене на нефть в 30 долларов США за баррель. 2 триллиона можно взять из фонда национального благосостояния, еще триллион имеется из неистраченных доходов прошлых лет. И последний триллион, видимо, придется запустить «в печать» Центробанку.

Ведь критические ситуации требуют и решений масштабных. А потому Центробанк возвращается к «рецептам» не относительно «сытых» нулевых, а голодных девяностых годов. Фактически, речь идет о том, чтобы вновь заработал «печатный станок», и этими деньгами прикрыть дыру в федеральном бюджете, который из-за крушения нефти и кризиса в экономике потерял каждый пятый заложенный рубль.