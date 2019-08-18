18 Август 2019, 17:30
«Привет из 90-х»: вооруженные разборки на федеральной трассе
Источник изображения: Сергей Трэйне
Дорожный конфликт между двумя водителями перерос в разборку с обнажением оружия, сообщает DEITA.RU по материалам паблика «Экипажи ДПС».
На федеральной трассе «Владивосток-Хабаровск»
в районе остановки Океанской, компания на Lexus LX570 и Nissan AD не поделили
дорогу и устроили вооруженные разборки.
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На опубликованном в тг-канале видео один из конфликтующих с топором бегал за своим обидчиком.
Как сообщают очевидцы, «в этот момент мимо проезжала Росгвардия, которая с автоматами Калашникова вмешалась в эти эпические "качели", всё таки автомат посерьёзнее аргумент, чем топор».
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