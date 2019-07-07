Вторым городом в маршруте от DEITA.RU по юго-западным провинциям Республики Корея Чолла-Пукдо и Чолла-Намдо будет город Кванджу. Здесь можно научиться играть на традиционных корейских барабанах, танцевать K-pop (кей-поп), побывать в деревне «пингвинов» и огромном национальном парке. Готовы узнать про самые интересные места в городе? Тогда читайте до самого конца!





Первым городом в нашем путешествии был Чонджу. Про него мы рассказывали здесь



Кванджу находится в центре кольцевого маршрута, что очень удобно для тех, кто привык к гибкому графику путешествий. Кванджу может стать первым городом, куда вы отправитесь сразу с аэропорта или последним, если вы решите ехать обратно с Йосу или Сунчона через него. Из Сеула до Кванджу можно добраться на скоростном поезде за 1,5 часа, на машине за 4 часа, с Пусана за 2,5 часа на поезде или за 4 часа на машине, с аэропорта Муан по скоростной автостраде всего за 30 минут, на междугороднем автобусе Муан – Кванджу.

Если у вас возникли сложности с расписанием транспорта – обратитесь по следующим телефонам:

· 82-61-456-2248 Служба туристической информации аэропорта Муан

· 82-1330 Круглосуточная горячая линия для туристов НОТК





Кванджу – шестой по величине город Южной Кореи, в котором бок о бок существуют традиционная корейская культура и современная K-pop (корейская популярная) культура. Это отличный пример того, когда современность не стирает память и историю своего народа, а добавляет в неё харизму, волю к действию, движение, и начинает играть новыми яркими красками в увлечениях и стиле жизни молодого поколения.

Итак, что выберете вы: научиться играть на корейском барабане или пойти на мастер-класс по современным корейским танцам? Мы попробовали всё!

Любителям ударных инструментов обязательно нужно попасть в центр традиционной культуры г. Кванджу (Gwangju Traditional Culture Center). Там вам расскажут про все особенности игры на двухстороннем корейском барабане – чангу. Для начала вас научат правильно держать в руках барабанные палочки. Дело в том, что они отличаются от привычных нам драмстиксов (от англ. drumsticks) с круглым наконечником. На чангу играют двумя разными палочками: в левой руке держат кунгыльчэ, а в правой ёльчэ. Иногда для удара по его поверхности используют палочку и ладонь правой руки.

Барабаны являются важной частью корейской культуры. Большие барабаны изначально использовались как сигнальные - для военных действий, а маленькие как музыкальные – для души. В изображении и в звуке кроется множество символов. Чангу с виду похож на песочные часы, а его звучание сравнивают с дождём. Ни одно традиционное представление не обходится без игры на барабанах. В буддийской культуре также распространён танец с барабаном. Сочетание игры на музыкальном инструменте и танца – редкое, но очень красивое сочетание!

Раз мы заговорили о танцах, то перейдём к современной культуре под названием K-pop. Буква k – первая в слове korean, pop – сокращение от слова popular. В итоге получаем кей-поп – корейскую популярную культуру. Изначально k-pop появилась как музыкальный жанр, но довольно быстро переросла в масштабную музыкальную субкультуру, вобравшую в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, современного ритм-н-блюза.

Мастер-класс по корейским современным танцам проходит в танцевальной академии Joy Dance Plugin Music Academy Занятие длится 1-2 часа, тренер по-английски объясняет, что нужно делать и показывает движения танца. Когда мы пришли на занятие, тренер поздоровался с нами по-русски и сделал поклон в стиле народных танцев. Преподаватели школы постоянно участвуют в международных соревнованиях и обмениваются международным танцевальным опытом друг с другом. Нам тоже очень понравилось танцевать – почувствовали себя настоящими звёздами корейской эстрады, и даже выучили припев песни самой известной k-pop группы BTS!

После таких активностей нужно хорошенько подкрепиться, чтобы дальше гулять по привлекательным улицам и достопримечательностям Кванджу, или даже отправиться в поход по Национальному парку и забраться на самую высокую обзорную площадку.

В центре Кванджу большое количество кафе и ресторанов корейской, европейской и даже индийской кухни. Между огромным Центром азиатской культуры (Asia culture center) и двумя городскими парками находится два Старбакса, кафе быстрого питания Лоттериа, ресторан индийской кухни First Nepal, кафе Лонилоти с корейско-европейской кухней, кафе традиционной корейской кухни (Korean traditional house restaurant), где можно попробовать вкуснейшие мясные токкальби или пикантный суп из утки, и большой универмаг NC WAWE с шикарным шведским столом с блюдами европейской кухни на десятом этаже. В универмаге можно совместить приятное с полезным – поесть и пройтись по магазинам.

Стоимость шведского стола в ресторане Ashley (Ashley Buffet Restaurant) в универмаге NC WAWE в Кванджу составляет 14 000 корейских вон в обед и 20 000 вон на ужин* (в стоимость не входят алкогольные напитки, которые можно заказать отдельно). В обычном кафе обед будет стоить около 10 000 вон, но там вы сможете заказать только одно или два блюда и напиток. Здесь же неограниченное количество мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, десертов и безалкогольных напитков!

После сытного обеда по закону Архимеда полагается…поспать? Нет, ни в коем случае не спать! Нужно скорее отправляться дальше, чтобы увидеть самое интересное: деревню «пингвинов», национальный парк и обзорную башню.

Деревня «пингвинов» Penguin Village находится в центре, недалеко от городского парка Gwangju Sajik Park, на карте отмечена биноклем как достопримечательность. В сам парк можно заглянуть позже, прогуляться по нему и подняться в Sajik Park Observatory, откуда откроется вид на вечерний город, сверкающий разноцветными огоньками домов, рекламных вывесок, магазинов, светофоров и автомобилей. Смотровая башня отмечена на карте звёздочкой, вход туда бесплатный. А сейчас идём гулять по деревне «пингвинов»!





Деревню Penguin Village создали сами жители Кванджу, украсив ее и превратив в туристическую достопримечательность. Настоящих пингвинов здесь, к сожалению, нет, зато есть много причудливых предметов и рисунков с их изображением. Пингвинами называли пожилых людей, которые живут в этой деревне, чья медленная походка в перевалочку с одной ноги на другую напоминает этих нелетающих птиц. Именно старшее поколение позаботилось о том, чтобы сохранить это место таким, какое оно было раньше – до появления многоэтажных домов, автомобильных дорог и торговых центров. Деревня соткана из узких улочек и небольших одноэтажных домиков старого города. Эти улочки и дома наполнены необычными коллекциями из старых вещей, которые стали предметами экологического искусства. Прямо последи дворика стоит старое сломанное пианино, гитара, велосипед, лавочка с весёлым пингвином, на стене висит рыба из железных банок, а сверху протянута верёвка с кастрюльками золотистого цвета. Все эти удивительные вещи показывают нам прошлое и рассказывают историю старого Кванджу.





После прогулки по парку и прекрасного вида на ночной город можно поужинать и отдохнуть. В Кванджу широкий выбор отелей и традиционных корейских домов. Вы легко найдете их по карте мапс ми или забронируете в букинге. Уровень отеля и условия проживания вас приятно удивят! Только посмотрите, как выглядит 2-х местный номер в 3-звёздочном отеле «Дубаи» в центре: две гигантские двуспальные кровати, джакузи, бельевой шкаф, телевизор, зеркало на внутренней стороне окна, все предметы первой необходимости, чайный набор и даже сухая химчистка! Завтрак в отелях, как правило, с 7 до 10 часов . Снова радуют блюда корейской и европейской кухни. Меня лично приятно удивило вкусное корейское молоко, сладкие кукузные хлопья и свежие фрукты. Цена за номер потрясла ещё больше! Как вы думаете, сколько могут стоить такие шикарные апартаменты? Такие отели в Кореи считаются эконом классом. Сутки проживания стоят от 50 до 150 долларов (от 3200 р. до 9600 р. по курсу 64 рубля за 1 доллар)*. Если вы сильно экономите на отеле, легко найдёте хостел за 20 долларов в сутки.





Если вы не сильно устали, то до 23.00 успеете пробежаться по магазинам. Всё находится в шаговой доступности: Lotte Mart, Emart, другие универсамы и круглосуточные магазины (адреса магазинов указаны на первом фото в статье). Ночная жизнь в современном молодёжном городе кипит и бурлит до самого утра! Правда, цена за еду и напитки почти в 10 раз больше, чем в магазине, вход тоже может быть платным (порядка 10 000 вон*).

Надеюсь, что вы хорошенько отдохнули и набрались сил для нового активного дня. Сегодня они вам очень понадобятся, потому что мы отправляемся в Национальный парк Мудынсан. Там можно провести весь день! Предупреждаю, что это совсем не простая туристическая прогулка с красивыми видами, это серьёзное тяжёлое восхождение в гору. Обязательно взвесьте все за и против, рассчитайте свои силы и возможности, и примите решение – идти или нет. Обязательно возьмите с собой перекус, бутылку воды, наденьте самую удобную обувь и не забудьте про головной убор.

Мудынсан настолько огромный, что полностью не помещается на экране телефона в приложении мапс ми. Фактическая площадь парка – 75 425 км², а самая высокая точка находится на 1 187 метрах над уровнем моря. В нём насчитывается около 2 296 видов растений, включая 8 исчезающих из дикой природы. Самую большую известность парку принёс его превосходный природный ландшафт: шестиугольные колонны и скалы удивительной формы, которые образовались при охлаждении лавы, водопады, несколько храмов, обзорных площадок и горных вершин, с которых открывается потрясающий вид на другие уголки парка и на город. Всего в парке порядка 60 природных достопримечательностей.

После такого насыщенного дня, проведённого на свежем воздухе, чувствуешь новый приток сил и энергии. Буддийские храмы и природа успокаивают душу и дают новую пищу для ума.

Следующей точкой на карте в нашем путешествии отмечен город Сунчхон. Там тоже есть место, в котором можно провести весь день на природе, при этом даже не надо выезжать за город. Мы отправимся в национальный сад, где будем гулять по тропинкам среди тысяч цветов, наслаждаться свежестью речного фонтана, а потом устроим настоящий пикник на зелёной лужайке! Продолжение читайте в материалах «Привет, Корея…» на deita.ru

* Все указанные в статье цены являются актуальными на момент поездки автора (июнь 2019 года). Точные цены советуем узнавать перед поездкой.

Юлия Моисеева