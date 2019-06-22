Такой Кореи вы ещё не видели! Туроператоры только готовят новые программы для отдыха в южных провинциях Республики Корея. Зачем ждать, если можно взять и поехать? ИА DEITA.RU подготовило для вас маршрут самостоятельного путешествия по югу Корейского полуострова.

Если говорить о туризме в Южной Корее, то все привыкли к Сеулу, Инчхону, Пусану и острову Чеджу, но вряд кто-нибудь был в южных провинциях Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. Прямой рейс с Владивостока появился совсем недавно. Летает туда только Jeju Air. К тому же, билеты по приемлемой цене – около 250 евро в обе стороны. Ещё дешевле можно взять билет заранее, когда Jeju Air проводит распродажу (2 раза в год).





Кольцевой маршрут рассчитан на 5-7 дней. Каждый день – новый город, положительные впечатления, запоминающиеся истории и яркие эмоции!





Добраться с аэропорта до города (Кванджу, Чонджу или Мокпхо) можно на такси. Цена поездки рассчитывается по счётчику. Минимальная стоимость 3800 вон за 6 км (209 рублей с учётом курса 1000 вон = 55 рублей) + каждые 100 метров = 100 вон. Лучше купить транспортную карту в аэропорту или в круглосуточном магазине, она даёт скидку на проезд в метро и в автобусе.

Начнём с Чонджу – небольшого городка на севере южной провинции Чолла-Пукто. По утверждению историков, именно там зародилась королевская династия Ий. Первому королю посвящён целый храмовый комплекс. Традиционные корейские арки на круглых красных столбах, чёрные резные крыши храмовых построек 15 века и рассказ о традиционном корейском быте и нравах погружают в эпоху Чосон (Корея до японской оккупации).





Чонджу выглядит традиционной, но в то же время очень современной корейской деревней (Hanok village). По улицам города гуляет молодёжь в традиционных платьях. Такой наряд любой может взять в аренду за 10 000 вон (550 рублей) на весь день! В Сеуле это удовольствие обойдётся вам не меньше 15 000 вон за 2-4 часа, зато вход в музеи в костюме бесплатный.





Чонджу – кулинарная столица провинции Чолла-Пукто. В традиционном корейском доме Ханоке мастерицы проводят занятия по приготовлению национальных корейских блюд, например, пибимпаба. Это рис, приправленный пророщенными ростками фасали, огурцом, морковью, цукини, грибами шиитаке, папоротником, кунжутным маслом и перцовой пастой. Если не добавлять пасту, получится не очень остро. В местных кафе много экзотических блюд из морепродуктов – маринованный серый краб, вареный скат, креветки в жареной соли, мидии в остром соусе. Главное «блюдо» корейского ужина – традиционная бражка моккали, которая подаётся в золотистом чайнике и разливается по золотистым чашечкам. Её легко найти в магазине рядом с соджиком (корейской водкой), только в открытом виде бражка хранится не более суток, надо успеть выпить до того, как она забродит.





Маленький город Чонджу относится к слоу сити. Здесь жизнь течёт медленно и размеренно, никто никуда не бежит, в противоположность Сеулу с его быстрым темпом. Подтверждение этому слоган на рынке Намбу Сиджан, где молодёжь открывает свои лавочки с хэндмейдом: «Зарабатывать так, чтобы жить полной жизнью». Имеется в виду, что можно успевать работать, заниматься творчеством, домашними делами, а не гнаться за карьерным ростом в крупных компаниях Столицы. Рынок находится сразу за южными воротами в центре города. Открывается очень рано и закрывается в 18-19 часов. На Востоке утро и рабочий день начинается с восходом солнца.





Чтобы полностью почувствовать весь уклад традиционной корейской жизни – переночуйте в Ханоке (корейском доме). Там вы совсем не обнаружите мебели. Спать придётся на полу. Конечно, вам дадут хороший матрац, подушку и одеяло, но привычных стульев, стола, шкафа и кровати явно будет не хватать.

Дальше мы отправимся в города Кванджу, Сунчон, Посон и Ёсу, где находится один из заводов KIA, национальный сад, арт парк 3D картин, канатная дорога, национальный культурный центр и многое другое, что позволит узнать о Корее больше. Продолжение читайте в материалах «Привет, Корея…» на сайте www.deita.ru

Юлия Моисеева