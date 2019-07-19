Йосу – прибрежный город в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. Сопки, море, маленькие уютные бухты, острова, рассыпанные по воде как зеленый горошек по голубой скатерти и белые паутинки из рыбацких сетей. Он находится совсем недалеко от Сунчхона, где мы были ранее.

Из небольшого провинциального городка Йосу вырос в крупный промышленный и туристический центр после выставки EXPO 2012 года. Это настоящий рай для туристов: здесь можно прокатиться на велодрезине, увидеть город с высоты птичьего полёта на катаной дороге, гулять по 3D галерее, любоваться прекрасными скульптурами на видовой площадке Art Land, а ночью смотреть одно из самых красивых шоу в мире – «BIG-O SHOW».





Вы уже успели задуматься над словом «велодрезина»? На самом деле, это довольно интересное сочетание четырёхместного велосипеда и железной дороги. Весь маршрут проходит вдоль побережья. Получилось веселое и полезное развлечение – крутишь педали, едешь в открытой кабине, любуешься морским пейзажем, а потом рельсы уходят в тоннель, звук железных колёс усиливается и создаётся ощущение, что вы уже в настоящем поезде!







Этот уникальный аттракцион сделали на старой железной дороге. Основная идея корейских новшеств в том, что они должны быть экологически чистыми. Велосипед – самый экологический вид транспорта, а на устойчивых рельсах ещё и безопасный. Стоимость прогулки на велодрезине – 36 000 вон на 4 человека (480 рублей на каждого)*.







Ещё одна достопримечательность города Йосу, это Art Land - галерея 3D картин на высоком мысе возле побережья, с которого видно множество маленьких островов. В галерее несколько тематических залов и площадок. Сначала вы заходите в длинную тёмную комнату, вокруг вас начинают появляться древние замки, храмы и вылетают два белых дракона, чья чешуя блестит ярче золота и серебра. Затем вы погружаетесь под землю и оказываетесь в пещере, где живёт кровожадный тигр. Он пытается напасть на вас, но его сдерживает прочное стекло, а потом пещера рушится, и вы возвращаетесь на поверхность. Вместо зелёного поля, леса или горы вы переноситесь на дно океана, где плавают скаты, акулы, киты и сотни ярких рыб. Потом море сменяется звёздным небом, вокруг вращаются планеты и падают метеоры.







Через длинный коридор оптических иллюзий вы выходите на видовую площадку с красивейшими скульптурами в античном стиле и современными произведениями искусства. Самая большая и привлекающая внимание скульптура – гигантская рука, на которую можно подняться и посмотреть на город, берег, изрезанный бухтами, и уходящее далеко за горизонт синее море. Билет в чудо-галерею стоит всего 15 000 вон (около 800 рублей)*.







Хорошо помните, как выглядят мосты во Владивостоке? Не поверите, но в Йосу почти такие же. Они даже построены в одном году (2012). Мост Ли Сунсин (четвёртый по длине в мире висячий мост) соединяет Йосу и Кванъян. Мост Тольсан дэге похож на Русский мост. А с морской канатной дороги (Yeosu Maritime Cable Car), соединяющей парки Тольсан и Часан, видно небольшой вантовый мост, похожий на Золотой в столице Дальнего Востока.







Прокатиться по канатной дороге – не просто желание, а мечта любого туриста. Попасть туда можно с остановок Нора или Хэа на автобусах №100, 102, 103, 105, 111, 112, 114, 115, 116 из междугороднего автобусного терминала в сторону Тольсан. Билет для взрослого в обе стороны стоит 20 000 вон (порядка 1000 рублей), в одну сторону в 2 раза меньше*.



Из сорока кабинок только в десяти есть прозрачный пол, и на середине пути прямо под вашими ногами по морю проходят суда, по мосту проезжают автомобили, справа и слева видно весь берег, катерные стоянки, дома и дороги, а навстречу летят такие же кабинки с восторженными посетителями.





Следующее место, где обязательно нужно побывать в Йосу – Океанский ЭКПО парк и набережная с огромной буквой «О». Парк построили для проведения международной выставки, посвященной Мировому океану и его побережью. Буква «О» ничем не примечательна днём, зато с наступлением темноты здесь начинается грандиозное шоу! Вода, огонь, свет и музыка смешиваются воедино и дарят незабываемые впечатления от BIG «О» SHOW.



Открывают представление музыкальные фонтаны, играющие под традиционную корейскую мелодию Ариран и современную популярную музыку.





Затем внутри большого «О» появляется картинка, и прямо из неё выглядывает девушка. Световые эффекты настолько реалистичны, что захватывают дух и не дают покоя зрителям на протяжении всего представления. В этой части рассказывается история о том, что будет с океаном в будущем, если люди не прекратят его загрязнять. Конечно, океан можно спасти, если задуматься над отношением человека к морю. В завершении лазерного шоу на разных языках мира звучат слова: «Какое будущее мы должны выбрать?».







В третьей части шоу главным героем становится осьминог, который устраивает своё представление внутри большой буквы «О». Он играет на барабанах, на гитаре, поёт, танцует и дарит зрителям море положительных эмоций. Авторы шоу оставили самое «вкусное» на последок. Только в третьей части кроме воды и света в шоу появляется огонь. Ярко-оранжевые языки пламени появляются на месте фонтанов и производят новое неизгладимое впечатление.







В Йосу ещё очень много интересных мест, достопримечательностей и прогулочных парков, но нас уже ждут в следующем городе. Чайные плантации района Посон – это что-то невероятное! Продолжение читайте в материалах «Привет, Корея…» на deita.ru.



* Все указанные в статье цены являются актуальными на момент поездки автора (июнь 2019 года). Точные цены советуем узнавать перед поездкой.

При поддержке Национальной организации туризма Кореи.

Юлия Моисеева