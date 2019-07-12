Третий город, куда мы отправимся в путешествие по провинции Чолла-Намдо, называется Сунчхон. Здесь вас ждёт прогулка по фольклорной (исторической) деревне, построенной внутри крепости, и прекрасному национальному саду с аллеей роз, виноградником, озёрным парком с фонтанами и зоопарком. 2019 год в Корее объявлен годом посещения района Сунчхон, поэтому на билеты во все парки и музеи района действует скидка! Хороший бонус для тех, кто собирается в отпуск в Корею этим летом или осенью.





Если смотреть по карте, то мы спускаемся на юго-восток от Кванджу, к морю в направлении города Йосу. Туристический маршрут по городу Кванджу вы найдёте здесь.

https://deita.ru/ru/news/privet-koreya-kvandzhu-gorod-udivitelnyh-otkrytij/.

Добраться до Сунчхона с Кванджу или с Йосу можно на междугороднем автобусе с автовокзала. С Пусана и Сеула на поезде.

Телефоны автобусных терминалов:

· Кванджу +82 (area code 061) 062 360 8114

· Сунчон +82 (area code 061) 1666 6563

· Йосу +82 (area code 061) 1666 6977

· Служба туристической информации города Сунчхон 749 3328





Недалеко от города находится крепость и фольклорная деревня Наган Ыпсон (Naganeupseong Folk Village), ориентир рядом - населённый пункт Nagan-myeon. Это одна из крупнейших крепостей Южной Кореи, построенных во времена династии Чосон (до японской оккупации). Деревня заняла 16-е место среди самых интересных мест, по мнению CNN. В Наган Ыпсон всё осталось как будто в 15 веке: круглые соломенные крыши домов, просёлочные дороги и тропинки, деревянные заборы, каменный мукомольный и гончарный станок, весь быт и хозяйство. Храмовый комплекс внушающих размеров также отражает традиции того времени. В настоящее время в деревне живёт около 100 семей.





Если подняться наверх по старым каменным ступеням крепости, откроется прекрасный вид на деревню и её окрестности.





Следующая достопримечательность района Сунчхон - Национальный сад у залива Сунчхонман (The Suncheon Bay National Garden), который находится прямо в городе. Площадь сада довольно внушительная - 1120 тыс. кв.м. На его территории растёт более 505 разновидностей деревьев и более 3 миллионов цветов. Сад работает без выходных, стоимость билетов в июне 2019 года составляла для взрослых 8000 вон, школьники от 7 до 18 лет – 6000 вон, дети до 7 лет – 4000 вон*. Самое яркое событие года проходит здесь 10 июля, это грандиозный фестиваль цветов. Хотя, большая часть цветочных фестивалей проходит в Корее весной, в марте месяце:

- фестиваль цветения сливы в Кванъяне

- фестиваль цветения камелии на острове Одондо в Йосу

- фестиваль азалий на горе Ёнчхвисан в Йосу

- фестиваль цветов в горах Юдальсан в Мокпхо

- международный фестиваль роз в уезде Коксон

- фестиваль белых лотосов в Муане





Сад Сунчхонман открыли в 2014 году. Его моделировал известный ландшафтный дизайнер Чарльз Дженкс (моделировал сад космических размышлений в Англии). Парк разделён рекой на западную и восточную часть. В Западной части расположен сад азалий, болотистая местность и зоопарк. Мы пройдём по восточной части, где находятся 13 мини-садов, посвящённых разным странам мира.







В центре восточной части сада возвышается пятиступенчатая гора (Bonghwa Hill), которая обозначает 5 ближайших гор Кореи к городу Сунчхон. С первого взгляда кажется, что на гору не так просто попасть. Со всех сторон она окружена водой, и выглядит как остров посреди озера. На самом деле, к горе ведут 2 моста, соединяющих «остров» с берегом.





Справа от озера вы найдёте аллею роз, гортензий, множество цветочных фигур, декоративных статуй, лавочек и лужаек, на которых можно отдохнуть и полюбоваться красотой сада.





Здесь же начинается маршрут по мини-садам, изображающих культуру разных стран. Вход в мини-сад «Китая» обрамляет высокая красная арка и тяжелые толстые двери, а внутри стоит белая скульптура мужчины и женщины с крыльями бабочки. Легенда гласит, что красивая девушка поехала за границу и влюбилась в хорошего молодого человека, но на родине её уже сосватали замуж. Она должна была вернуться домой и выйти за суженого, которого выбрали её родители. Молодой человек начал искать свою возлюбленную, но погиб. Она нашла его могилу, стала горевать по нему, и превратилась в бабочку.





«Французский» мини-сад известен своим виноградом. Вы не пройдёте мимо «вина», сотканного из лиан виноградника. Осенью весь сад переодевается в зелёно-жёлто-красные цвета, а «французский сад» заполняют тёмные виноградные грозди.







Дальше вы увидите мини-сады Японии, Кореи, Мексики, Таиланда, Америки, Германии, Англии, Италии, Испании, Турции и Голландии.



Недалеко от Французского и Китайского сада есть автобусная остановка. Открытый экскурсионный автобус прокатит вас мимо всех садов восточной части парка. Автобусы очень яркие, вы точно не пройдёте мимо.





Конечно, лучше ходить пешком, так можно заглянуть в каждый уголок сада, понюхать каждый цветок и внимательно рассмотреть все скульптуры. Прогулке по Национальному саду нужно уделить как можно больше времени. Возможно, чтобы обойти сад вам понадобится целый день. Здесь можно устроить пикник на лужайке или пообедать в кафе, а потом с новыми силами кататься по парку на велосипеде или заглянуть на мастер-класс поделок из тростника.



Дальше мы отправимся в город Йосу, где прокатимся на велодрезине вдоль побережья, посетим парк 3D картин, прогуляемся по Океанскому ЭКСПО- парку и посмотрим одно из самых красивых шоу в мире – «BIG-O SHOW», увидим город с высоты птичьего полёта на морской канатной дороге. Продолжение читайте в материалах «Привет, Корея…» на deita.ru.

* Все указанные в статье цены являются актуальными на момент поездки автора (июнь 2019 года). Точные цены советуем узнавать перед поездкой.

Юлия Моисеева