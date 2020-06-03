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Привитые дети реже болеют коронавирусом
Но нет особой прививки
Вакцинированные в соответствии с национальным календарем дети менее подвержены инфекция, включая новую коронавирусную, чем пропускающие вакцинацию, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине российского Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Она подчеркнула, что пандемия ни в коем случае не повод отменять вакцинацию, пишет сайт стопкоронавирус.рф.
«Уже доказано, что привитые дети (особенно с использованием живых ослабленных вакцин, таких, например, как BCG - против туберкулеза, тривакцины против кори-краснухи-паротита или оральной полиовакцины) болеют инфекционными и неинфекционными болезнями реже, чем непривитые. И COVID-19 – тоже», – заявила Намазова-Баранова.
Кроме того, председатель исполкома Союза педиатров России напомнила, что это позиция не только российских медиков, но и ВОЗ.