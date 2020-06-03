telegr wh call

Новости

Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить

3 Июнь 2020, 01:15

Мишустин пообещал россиянам рост зарплат

3 Июнь 2020, 00:30

Привитые дети реже болеют коронавирусом

3 Июнь 2020, 00:15

Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами

2 Июнь 2020, 23:15

На счета россиян переведут сотни миллиардов

2 Июнь 2020, 23:00

Все ограничения в России снимут только через год

2 Июнь 2020, 22:45

Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян

2 Июнь 2020, 22:15

Чиновников выпроводят из кабинетов

2 Июнь 2020, 21:31

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Привитые дети реже болеют коронавирусом

прививки

Но нет особой прививки

Вакцинированные в соответствии с национальным календарем дети менее подвержены инфекция, включая новую коронавирусную, чем пропускающие вакцинацию, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине российского Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Она подчеркнула, что пандемия ни в коем случае не повод отменять вакцинацию, пишет сайт стопкоронавирус.рф.

«Уже доказано, что привитые дети (особенно с использованием живых ослабленных вакцин, таких, например, как BCG - против туберкулеза, тривакцины против кори-краснухи-паротита или оральной полиовакцины) болеют инфекционными и неинфекционными болезнями реже, чем непривитые. И COVID-19 – тоже», – заявила Намазова-Баранова.

Кроме того, председатель исполкома Союза педиатров России напомнила, что это позиция не только российских медиков, но и ВОЗ.

Читайте также:

Роспотребнадзор озвучил планы о получении вакцины от коронавируса

Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации

Раскрыты подробности российской вакцины от COVID-19

Елена Кот

Популярное

Кино, свадьбы, рестораны: Дальний Восток возвращается к обычной жизни

Власти Приморья рассказали о заражённой коронавирусом заведующей детским садом

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...