Привитые дети реже болеют коронавирусом

Вакцинированные в соответствии с национальным календарем дети менее подвержены инфекция, включая новую коронавирусную, чем пропускающие вакцинацию, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине российского Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Она подчеркнула, что пандемия ни в коем случае не повод отменять вакцинацию, пишет сайт стопкоронавирус.рф.

«Уже доказано, что привитые дети (особенно с использованием живых ослабленных вакцин, таких, например, как BCG - против туберкулеза, тривакцины против кори-краснухи-паротита или оральной полиовакцины) болеют инфекционными и неинфекционными болезнями реже, чем непривитые. И COVID-19 – тоже», – заявила Намазова-Баранова.

Кроме того, председатель исполкома Союза педиатров России напомнила, что это позиция не только российских медиков, но и ВОЗ.