Прививка от гриппа поможет не слечь с коронавирусом

Стандартные сроки вакцинации от гриппа будут перенесены на более ранние даты в России в связи с пандемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU

Поводом для такого решения стало опасение, что есть вероятность совпадения периода массового распространения ОРВИ и предсказанной специалистами второй волны COVID-19, пишет РБК.

«Здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период. Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа», – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам нужно будет привиться как можно раньше, и для этого необходимо производить много вакцины. Уже существуют результаты исследований, показавшие, что есть вероятность выделения одновременно вируса гриппа и коронавируса от одного человека. И привитые от гриппа повысят свои шансы уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции этой осенью.