Каждый автолюбитель, впрочем, как и каждый человек, имеется свои привычки. Есть положительные привычки, есть нейтральные, а есть те, которые могут привести к серьёзным проблемам. От чего лучше отказаться каждому водителю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на интернет-портал «Про АвтоМасла».

Существует всего лишь пять самых грубых привычек. Главная из них — это разговор по телефону. Многих водителей не смущает, что говорить по телефону без специальной гарнитуры запрещено на законодательном уровне и за это предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Они продолжают беседы в пробке, на трассе, на оживленном перекрестке, забывая, что машина — транспортное средство повышенной опасности и управлять им нужно двумя руками, так как при управлении одной значительно снижается скорость реакции. В экстренной ситуации водитель, держащий в руке трубку, просто не успеет сориентироваться.

Вторая скверная привычка — курение за рулем. Здесь точно такая же опасность, как и при разговоре по телефону. Однако штрафа за курение еще не ввели. Кстати, попавший в салон пепел от сигареты может не только испортить внешний вид, но способен привести к возгоранию.

Не стоит экономить на жидкостях и ездить на холодном двигателе. Эти две привычки приводят к одному и тому же негативному последствию — несвоевременному изнашиванию запчастей автомобиля, что может привести к серьезному дорогостоящему ремонту.

И последнее — не моргайте встречным автомобилям. Если водитель ездит по правилам дорожного движения, ему не страшны инспекторы ГИБДД в ста метрах на обочине. А если водитель превышает разрешенную скорость, то предупредив о засаде, вы подвергаете опасности чужие жизни. Ведь он сбросит, а дальше поедет, нарушая правила, что может привести к беде.

Екатерина Брязгунова