Привычки водителей, которые убивают двигатель

Чтобы ДВС не вышел из строя раньше времени, не стоит совершать таких банальных ошибок, сообщает DEITA.RU.



Все двигатели рано или поздно выходят из строя. Однако действия владельцев могут в разы ускорить этот процесс. Журнал «За рулем» опубликовал список действий, которые убивают мотор.

Прежде всего, для любого ДВС губительна жара. Да, двигатель рассчитан на работу в жарких условиях, но у каждого элемента есть температурный предел. Перегреть двигатель можно разными способами:

Использование некачественного антифриза, который быстро закипает

Порванный ремень привода помпы в цепных моторах

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Езда на малых оборотах – про этот тип водителей стоит поговорить отдельно. Ни одному двигателю не понравится постоянно ездить на низких оборотах с большой нагрузкой. Так ДВС перегревается, и при этом не получает охлаждения.

Как и жара, для двигателей губителен и холод. Легенды о том, что современные моторы не нужно прогревать, созданы только ради заботы об экологии, но никак не о наших машинах. На холоде, особенно за целую ночь на морозе масло затвердевает и в разы ухудшаются свойства смазки узлов трения. Если в таком состоянии сразу давать нагрузку, то элементы точно не выдержат. Сломаться могут межклапанные перемычки головки цилиндров, межкольцевые перемычки поршней, подвисающие клапаны.

Еще одна опасность для мотора – попадание воды. Стоит отметить, что вода практически не сжимаема. И, если она попадет в цилиндр на такте сжатия, то беды не миновать.

Елена Миронова