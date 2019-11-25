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«Привычно стоим» - центр столицы находится в пробке

пробка

Пробки вновь сковали весь городской центр, сообщает DEITA.RU.

Так, улицы Светланская, Алеутская, Океанский проспект и Гоголя буквально заполнены автомобилями. Сильно затруднен въезд и выезд в районе Золотого моста, так же пробки на Луговой, Военном шоссе и в районе Моргородка.

«Стоит» так же весь Первореченский район. Сильные пробки в районе Автовокзала на Русской улице.

Напомним, что пробки стали обыденным делом в городском центре после того, как погода окончательно стала «зимней». Гололед заставляет автомобилистов и пешеходов двигаться с большой осторожностью. А так же является источником многочисленных ДТП в крае.

 

Александра Маслова

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