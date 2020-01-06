Привычный способ заправиться может оказаться ловушкой для автомобилистов

Лавируя среди тысяч способов не «попасть на деньги», немногие автомобилисты задумывают о самых рутинных, каждодневных операциях, которые могут стать потенциальной угрозой их кошелькам. Среди таких — обычная заправка бензобака, сообщает DEITA.RU



«У вас уже полный бак, с вас …. рублей», - наверное, не того ожидаешь услышать, когда подъезжаешь к АЗС подзаправиться на литров 5. Однако, даже привычная процедура(сняли пистолет, вставили в отверстие бака, зафиксировали рычаг включения и идем к кассе) может влететь в копеечку. Как правило, такое не происходит с автомобилистами, заправлюящимися на одних и тех же станциях — ведь там действует привычный им распорядок вещей, и алгоритмы работы со временем не исльно меняются. Оказывается, каждая АЗС вправе сама устанавливать порядок обслуживания, о чем предупреждает клиента в инструкции. Такие памятки открыто вывешиваются на щитах или около кассы на заправке.

Приехав заправляться в незнакомое место, лучше туда заглянуть. Ведь есть и такие заправки, где нельзя даже прикасаться к пистолету до того, как не кассиру не будет сообщен желаемый объем топлива. Однако на большинстве все же следует действовать «по старинке»(что не отменяет необходимости быть внимательнее). Если ситуация с «полным баком» все же произошла — придется оплачивать услуги АЗС в полном объеме.

Избежать конфликтных ситуаций поможет бдительность и следование правилам, что каждый автомобилист усваивает еще в процессе вождения. Однако ямы и колдобины, как видно, могут подстерегать его даже в самых простых вещах.

Евгений Черемухин