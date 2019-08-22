Реальные эксперименты и уменьшение количества заданий — вот что ждет выпускников-девятиклассников во время экзамена в 2020 году, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась на официальном ресурсе Рособрнадзора.

Главное изменение, которое ждет всех школьников, сдающих ОГЭ, — это значительное уменьшение количества заданий. Так, меньше упражнений станет не только в экзамене по русскому языку, но и по обществознанию, физике и биологии.

Что касается русского языка, если раньше было 15 заданий, теперь их станет девять. Подача изложения — задания номер один — изменится. Его можно будет написать в разных жанрах, от записок до дневниковых записей. Также у выпускников проверят умение глубоко анализировать прочитанный материал и понимать точность его содержания.

Интересное изменение коснется и ОГЭ по физике и химии. Здесь появятся настоящие эксперименты.

Отмечается, что все это на данный момент проекты, которые предназначены для обсуждения. Оно продлится до первого октября текущего года.

Екатерина Брязгунова