Приём врача по видеосвязи запустят на Сахалине

Впервые в России в Сахалинской области стартует практика медицинских консультаций по видеосвязи, сообщает DEITA.RU. Консультации такого рода будут доступны сахалинцам в 36 медучреждениях области.

Идея создания консультаций по видеосвязи уже не нова, при особенных и редких заболеваниях на Сахалине уже использовали методы телемедицины. Результаты анализов отправлялись узкопрофилированным специалистам в Москву, и позже создавался сеанс связи по сети.

Сделать подобную работу массовой решено в рамках масштабной реформы здравоохранения, запущенной на Сахалине Валерием Лимаренко. Параллельно решается вопрос кадрового обеспечения медицинских учреждений. И вполне успешно: благодаря предпринятым мерам с начала года в них пришли работать более 200 специалистов. Дополнительно же подключат и телемедицину: если к сахалинским врачам не будет хватать талонов, терапевт выпишет направление на сеанс видеоконсультации.

Сахалинцы уже успели оценить новшество в тестовом режиме. В клинике Южно-Сахалинска запустили подобную работу, предварительно отправив результаты исследований анализов островитян.

Сами пациенты высоко оценивают технологию. Благодаря ей покидать регион необязательно, к тому же услуга доступна совершенно бесплатно. Экономя силы, время и деньги, сахалинцы смогут получить качественную консультацию высококвалифицированного медика из центральных регионов России. Получить консультацию по видеосвязи можно будет на всей территории островного региона. Стоит отметить, что каналы связи надежно защищены, поэтому отсутствует риск утечки персональных данных пациента.

Кроме того, по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко более двух с половиной миллиардов рублей было выделено на переоборудование медицинских учреждений Сахалина и Курильских островов. Закуплено более двухсот единиц современной техники, проведёт капитальный ремонт в двадцати клиниках и больницах. В ближайшие 5 лет на островах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения. Кроме того, поддержка молодых медиков, которые пожелают работать в области, находится на самом высоком уровне в России. Специалистам выплачивают от почти полутора до 2,6 миллионов рублей в качестве подъёмных, и порядка 25 тысяч рублей компенсируют за аренду жилья.

Софья Корф