Руководителям организаций по содержанию бездомных животных дадут указания сверху, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Минприроды отправило на согласование в правительство правила по организации работы приютов для животных и установлению правил и норм содержания в них питомцев.

Документ вводит само определение приютов. При этом, они могут предназначаться для животных разных пород, учитывая их биологическую совместимость.

Кроме этого, власти установили и порядок поступления животных в приют, а также необходимые к соблюдению требования для их временного содержания. В частности, на поступившее животное без владельца оформляется ветеринарный паспорт.

В требованиях к помещениям для длительного содержания животных прописаны в том числе необходимые площади будок, вольеров и прочее.

Дмитрий Шевченко