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Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев
Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.
В связи с тем, что в Китае медики продолжают регистрировать случаи заражения новым вирусом, в Приморском крае усилены меры санитарно-карантинного контроля, как отмечают в приморском управлении Роспотребнадзора. Оценка состояния здоровья проводится на транспортных средствах, если это касается морских и автомобильных пунктов пропуска. Касательно авиасообщения, введен режим двойной проверки – не только в салоне авиалайнеров, но и аэропорту Владивосток. Так, были установлены специальные инфракрасные программно-аппаратные комплексы для контроля температуры тела прибывших граждан.
Менее чем за месяц (в период с 1 по 22 января) специалисты приморского управления Роспотребнадзора досмотрели чуть менее ста тысяч человек, прибывших из-за границы, более семидесяти тысяч которых прибыли из Китая.
Четыре человека заподозрили в наличии инфекционного заболевания. Однако благодаря более детальному медицинскому обследованию подозрения на инфекцию были сняты. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают медиков о тщательном сборе данных о коронавирусе из КНР.
Софья Корф