Восторженно встретили пользователи китайских социальных сетей заявления Президента России Владимира Путина о санкциях США в отношении корпораций из Поднебесной, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал санкции США в отношении китайской компании, заявив: о том, что смысл атаки на Huawei состоит в сдерживании развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — Соединенных Штатов.





В китайских соцсетях комментарий собирает десятки тысяч лайков. «Путин понимает, как важна Huawei для Китая! Китайское правительство поддерживает компанию и не должно ограничиваться только словами и приносить в жертву Huawei, чтобы достичь соглашения», - пишут пользователи китайских соцсетей.

Накануне в китайских соцсетях: в общенациональном опросе, который проводит Медиакорпорация Китая, приняло участие более 40 миллионов человек. Главной положительной чертой Владимира Путина китайцы считают мудрость: за этот пункт проголосовал 91% респондентов.

Для китайцев-участников опроса главным подарком стала бы личная встреча с российским лидером: каждый второй хотел бы с ним сфотографироваться, а, видимо, прекрасная половина опрошенных - хотели бы даже обнять.

Дмитрий Санников