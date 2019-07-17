Из всего имеющегося в России воздушного транспорта безопасны лишь 46%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Минтранс передает, что уровень безопасности действительно не самый лучший. Полиция работает без связи со службами досмотра и авиабезопасности, аэропорты пользуются услугами частных охранных агентств. Граждане платят за услуги такой охраны, покупая авиабилеты, но при этом должная защита им не обеспечивается. Даже контроля за ситуацией в зале ожидания на должном уровне нет.

Сейчас вопросами безопасности в аэропортах занялись Ространснадзор и управление Госавианадзора – они проверяют аэропорты.

Анастасия Туркова