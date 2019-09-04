Дальневосточные инвесторы жалуются на проблемы в строительной сфере, сообщает DEITA.RU.



Глава «Доброфлота» Александр Ефремов в рамках совещания на ВЭФ пожаловался на последствия блокировки счетов «Востокцемента» и банкротства семейного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева.

«Из-за банкротства "Спасскцемента" наша компания осталась без цемента. Потом эти ливни... И все. Мы не успели сдать и зарегистрировать объект» - сказал Ефремов о строительстве завода для получения инвестиционных квот.

Единственный поставщик цемента на Дальнем Востоке лишил Ефремова и «Доброфлот» возможности развития. Альтернатив не нашлось, стройка встала и ныне дальнейшие перспективы туманны.

«Спасскцемент» является звеном группы компаний «Востокцемент». Сейчас основным акционером завода является кипрская компания Lymex Holdings Limited с 92,14% акций предприятия.

«Доброфлот», как и многие другие крупные организации, пострадал от решения Басманного суда Москвы о закрытии счетов «Востокцемента» по делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

20 июня расчетные счета АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО «ПО «Якутцемент» были закрыты.

Пострадали не только крупнейшие стройки региона, но и простые работники заводов.

На предприятиях началась паника - люди боялись, что на их счета не поступят зарплаты, «фантомные боли» девяностых вернулись. После многочисленных заявлений и требований проблему с горем по полам удалось решить. Люди впервые за долгие годы получили зарплату не безналичным переводом, а бумажными деньгами из кассы. На помощь пришли банки, выдавшие крупные кредиты.

Пять тысяч семей могли остаться без денег. К середине июля счета частично разблокировали - ведь невыплата грозила серьезным нарушением трудового законодательства.

Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает апелляции «Востокцемента» на закрытие счетов. Слушания постоянно переносят из-за необходимости суда более детально ознакомиться с документами.

Таким образом, «призрак Пушкарева», отбывающего срок в СИЗО, терроризирует инвесторов, угрожая им проблемами с крупными стройками.

Пушкаревский холдинг - основной поставщик цемент для судостроительного завода «Звезда», магистрального газопровода «Сила Сибири», угольного терминала «Восточный порт».

Из-за разбирательств могут встать стройки школ и детских садов, многоквартирных домов в рамках программы «Жильё российской семье», капитальный ремонт дорог в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Напомним, экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат Андрей Пушкарев и экс-чиновник Андрей Лушников находятся в СИЗО. Пушкарев получил 15 лет и 500 миллионов штрафовавшимся по обвинению в коррупции и превышению должностных полномочий.

Василий Кучин