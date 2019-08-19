Новый завод СПГ планирует оживить Газпром в селе Перевозное Хасанского района, сообщает DEITA.RU.

Разговоры об этом снова оживились в преддверии V ВЭФ, после того, как СМИ сообщили о заключении договора аренды земельного участка между Газпромом и администрацией Хасанского района. Адрес расположения земельного участка с. Перевозное, улица Озерная, 1. Общая площадь участка составляет 1,5 млн квадратных метра.

Последние три месяца активисты Приморья отстаивали бухту Перевозную от терминала по перевалке СПГ, который планирует построить компания ООО «Восток ЛПГ». Так, первые общественные слушания, которые проходили в конце мая, были полностью сорваны, а затем перенесены на неопределённый срок.

Отметим, что это один из проектов, против которого выступают приморские экологи. Завтра, 20 августа, они снова выйдут на митинг на центральную площадь Владивостока. На этот раз поводом послужили принятые изменения в краевой закон «Об особо охраняемых природных территориях», позволяющие чиновникам ликвидировать и изменять границы заповедных мест Приморья.

Иван Юрьев