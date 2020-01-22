Призывать на службу будут не только военкоматы

На предварительном чтении Госдума уже утвердила законопроект, согласно которому повестки на обязательную военную службу резервистов теперь будут выдавать не только военкоматы, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Второе чтение пройдет сегодня, 22 января, где будут внесены соответствующие поправки в Федеральный закон о мобилизационной подготовке. Согласно новому законопроекту, полномочиями призыва будут обладать не только военные комитеты, но и Служба внешней разведки, а также Федеральная служба безопасности.

Авторы инициативы отмечают, что принятие этого законопроекта поможет усовершенствовать правовое регулирование в сфере мобилизационной подготовки, а также уточнит органы, которые осуществляют воинский учет.

Ирина Елкина