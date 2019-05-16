Ещё одна категория юношей получил возможность не идти в армию, сообщает DEITA.RU.

Госдума приняла в первом чтении поправки, предполагающие предоставление отсрочки от военного призыва для тех, кто является опекуном своего брата, сестры, родителей, супруга, дедушки или бабушки при условии, что отсутствуют другие лица, обязанные по закону их содержать.

Другими словами, мера будет распространяться на тех, кому больше не с кем оставить своих самых близких родственников в ситуации, когда им необходима постоянная помощь и уход.