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Призывники смогут получить отсрочку по кредиту

армия солдат

Возможность отсрочить выплаты по кредитам может появиться у призывников срочной службы, а также у солдат и офицеров запаса, сообщает DEITA.RU. Инициатива связана с длительным пребыванием на сборах или в военных частях, что может затруднить своевременные выплаты по кредитам.

Отсрочка будут сохранять своё действие на протяжении многих месяцев – вплоть до полного срока службы призывника, как отмечает «Парламентская газета». Инициатива предполагает, что после подачи заявления в банк в течение десяти дней клиент сможет получить отсрочку от выплат. К основному договору банк и, например, будущий солдат, должны будут заключить дополнительное соглашение. Это должно быть сделано не позднее, чем за три дня до отбытия в военную часть.

Авторы инициативы полагают, что практика кредитных каникул может пригодиться ещё и солдатам и офицерам запаса ввиду военных сборов. Как отмечается в проекте, сборы занимают длительное время, в связи с чем может возникнуть риск просрочки платежа. Чтобы у россиянина, который отдаёт долг родине, не была испорчена кредитная история, и предлагается ввести практику отсрочек.

Законопроект о кредитной отсрочке для призывников планируется проанализировать на ближайшем собрании профильного комитета.

Софья Корф

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