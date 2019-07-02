Погода в крае и в краевой столице во вторник, второго июля, будет дождливой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке с ночи продолжается морось с туманом и ветром порывами до восьми тринадцати метров в секунду. Утром и днем потеплеет до шестнадцати градусов тепла. Оставить зонтик дома не получится: в светлое время суток продолжится дождь.

В крае ночью и утром кратковременные дожди практически по всей территории. Южный ветер до одиннадцати метров в секунду, предполагаемая температура до четырнадцати градусов тепла. Днем непродолжительные дожди, умеренный ветер не более одиннадцати метров в секунду. Днем приморцев ожидает до двадцати градусов тепла. На побережье прохладнее: четырнадцать девятнадцать градусов.

Анастасия Туркова