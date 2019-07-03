Дожди все не отпускают приморский край, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Второй месяц лета, третье июля – и жителям края снова рекомендуют брать с собой зонты, потому что и в краевой столице, и по всей территории края морось и дождь. Во Владивостоке снижена видимость из-за тумана, ветер до семнадцати метров в секунду днем, а температура в светлое время суток не больше шестнадцати градусов.

По краю также идут дожди, в некоторых районах даже перерастающие в ливни. Возможна и гроза. Южный ветер достигнет восемнадцати метров в секунду. Днем ожидается не больше двадцати трех градусов тепла, а на побережье – десять – шестнадцать.

Анастасия Туркова