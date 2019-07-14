Россияне тратят существенную часть дохода на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции, сообщает DEITA.RU по материалам опроса Сбербанка.

По результатам ежеквартального опроса Сбербанка, доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года.

Как отмечает РБК, рост доли расходов на продовольствие - это признак обеднения населения. Как рассказала изданию экономист Альфа-банка Наталия Орлова, чем выше доля расходов на продовольствие в общей структуре потребления домохозяйств, тем ниже доля среднего класса в экономике.

По прогнозам аналитиков Сбербанка, расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Ранее Росстат и Счетная палата обнаружили, что реальные доходы населения в первом квартале 2019 года упали на 2,3%.

Дмитрий Санников