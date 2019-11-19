Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге

В районе Спутника в пригороде Владивостока собралась пробка. Виной тому стало ДТП, которое случилось на скользкой трассе, сообщает DEITA.RU.

В паблике «экипажи ДПС» размещено видео, на котором видна влетевшая в леерное ограждение иномарка. Левый бок авто так же разбит – судя по всему, на скользкой трассе «встретились» две машины.

Очевидцы уточняют, что в этом районе собралась пробка. На видео заметно, что этот участок трассы пока не очищен.

Напомним, вчера в городе случился настоящий транспортный коллапс. Все утро автомобили стояли в жестких пробках, на отдельных участках практически не двигаясь с места. Многие населенные пункты, включая важные города – Уссурийск, Большой Камень и Фокино – оказались буквально заблокированы. Выезд из них стал почти невозможен, а крутые подъемы и спуски на ряде трасс превратились в «ледянки».

Александра Маслова