Автомобильный затор образовался в районе поворота на Катерную, как ехать с острова Русского во Владивосток, в пятницу, 2 августа, сообщает DEITA.RU.

Причина пробки, как утверждают местные автомобилисты, в дорожно-транспортном происшествии. Также владивостокцы рекомендуют ехать в дальневосточную столицу либо через улицу Фадеева, либо через бухту Тихую, чтобы не стоят в пробке.

Судя по Яндекс. Карты, движение сковано сразу возле Морского кладбища. Протяженность затора составляет примерно 1,3 километра. Средняя скорость не превышает 15 километров в час.

Екатерина Брязгунова