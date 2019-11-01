Пробка сковала важную трассу в Приморье - карта

Пробка сковала объездную трассу в дальневосточной столице в пятницу, 1 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали местные автомобилисты.



По словам очевидцев, пробка образовалась со стороны Седанки в направлении Патрокла. «Вот как с моста на Де-Фриз съезжаешь на объездную. Вверх пошел длинный подъем, параллельно водохранилища. Так вот, весь подъем идет нормально, а дальше пробка», — рассказал автовладелец.

Согласно данным Яндекс. Пробки, автомобильный затор заканчивается в районе съезда во Владивосток в районе Снеговой Пади.

Ранее прошла информация о том, что из-за несделанных в срок дорожных работ Владивосток стоял в пробках круглосуточно чуть ли не весь октябрь.

Екатерина Брязгунова



