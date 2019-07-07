Неприятный сюрприз ожидает возвращающихся в столицу Дальнего Востока автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Возвращающиеся в дальневосточную столицу после выходных владивостокцы вынуждены стоять в пробке .

По состоянию на 16.30 по данным сервиса Яндекс.Карты наблюдается сильный затор на подъезде к низководному мосту в районе Де-Фриза.

Пробка здесь образовалась из-за произошедшего ДТП. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожный затор начинается прямо на низководном мосту, а его «голова» находится не доезжая поворота на Прохладное.

Дмитрий Санников