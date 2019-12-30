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Пробки 8 баллов – Владивосток в транспортной блокаде

пробка

Пробки до 8-9 баллов сковали дальневосточную столицу, сообщает DEITA.RU.

Так, по информации сервиса Яндекс.Пробки, сейчас буквально заброкированы ценрт города, улица Русская в районе Моргородка, проспект 100-летия Владивостока, солидная часть первореченского района, район Луговой, улицы Фадеева и Гоголя.

Кроме того, затруднен проезд машин в районе Эгершельда, Чуркина и Снеговой Пади.

Как рассказали редакции DEITA.RU,  в одной из организаций Владивостока так сильно испугались «замороженной воды», что на развоз сотрудников отправили не водителей компании, а таксистов.

«Ездим на такси за счет компании, потому что корпоративный развоз просто не справляется с этими пробками», - рассказала жительница краевого центра Ирина.

пробка

Александра Маслова

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