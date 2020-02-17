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Пробки 9 баллов: Владивосток остановился на нескольких улицах
Машины не могут выехать из снежных завалов
Снегопад в дальневосточной столице принес ожидаемые пробки – на отдельных улицах они превышают 9 баллов, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно данным сервиса Яндекс.пробки, буквально стоят машины от Баляева до Луговой – пробка начинается едва ни с начала улицы Снеговая. Затруднено движение на улице Фадеева.
Серьезные пробки также на Золотом мосту, на выезде из Чуркина. Пробки также на Окатовой, и в центре города: на Океанском проспекте, Светланской и Алеутской.
Традиционно «стоят» улицы на проспекте 100-летия Владивостока, а также Русской возле Второй Речки.
Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до вечера понедельника. Также будет довольно морозно и ветрено в течение дня.