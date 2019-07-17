Госдума окончательно утвердила закон. Теперь за препятствие проезду скорой, создание помех при оказании помощи больному нарушителей ждёт административная и уголовная ответственность. Но это не единственные сложности, с которыми сталкиваются врачи СМП. Какие, DEITA.RU рассказал врио главврача станции СМП Владивостока.

Закон не окажет существенного влияния на ситуацию в приморской столице. Во Владивостоке случаев, когда водители не пропускали или не уступали дорогу скорой, в последнее время было немного: автовладельцы при звуках сирены исправно уходят в сторону, лишь некоторые водители из-за невнимательности могут задержать патруль, рассказал агентству врио главврача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олег Сорокин.

Однако отзывчивость приморских водителей не избавляет бригады скорой помощи от риска не успеть на вызов. Опасность ждёт во дворах. Чаще всего они заставлены припаркованными машинами.

Чтобы обезопасить и улучшить жизнь домочадцев, некоторые управляющие компании устанавливают шлагбаумы – ещё одну преграду на пути скорой. Врачам приходится оставлять машину и спешить на помощь со всем оборудованием. Ситуация ухудшается, если пациента необходимо транспортировать в больницу – теряются драгоценные минуты, от которых иногда зависит чья-то жизнь.

Пока приморцам, чтобы получить скорую помощь, надо не только вызвать её, но и постараться обеспечить проезд.

«Домофоны иногда не работают, чаще всего закрыты, особенно в ночное время. А ведь больной может быть дома один, и, возможно, не может встать. Мы пытались решить вопрос самостоятельно: универсальные ключи – вездеходы, у нас есть целая связка 6-8 ключей, но модели все разные и не всегда срабатывают. Сам неоднократно в бригаде ездил», - отметил Олег Сорокин.

Технической возможности создать «ключ от всех дверей» или единую систему, чтобы бригады экстренных служб могли беспрепятственно проезжать на закрытые территории, у обычных обывателей нет. Возможно, в этом организационном вопросе помогут управляющие компании.

Напомним, что по новому закону, административную и уголовную ответственность нарушители могут получить создание помехи доступа врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи. Если из-за ваших действий пациент умер, вам грозит до 4 лет лишения свободы. Если по вашей вине причинён тяжкий вред здоровью: штраф до 80 тыс. рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

Если ваши действия мешают медработнику оказывать помощь – штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Денежное взыскание в размере 3-5 тыс. рублей ждёт и тех, кто не пропустил машину спецслужб, либо лишение прав до одного года.

Екатерина Кононенко