Пробки сковали столицу: транспортный коллапс начинается

Непогода, сильный дождь и резкий, порывистый ветер стали причиной пробок во всем городе, сообщает DEITA.RU.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас особенно лютые пробки на улице Гоголя, практически «стоит» Светланская, Океанский проспект, заблокирован въезд на Золотой Мост.

Наблюдается скопление пробок в районе Луговой площади, улицы Вилкова и при въезде и выезде с Чуркина.

Так же «намертво» встал район Первой речки, улица Снеговая. Серьезные пробки ждут горожан в районе Моргородка, Второй Речки и проспека Столетия. Участок на Русской улице просто стоит, не двигаясь.

«Просто кошмар, я сорок минут стою в центре и просто не могу выехать из него. Сейчас стою на Светланской в пробке», - сообщает автомобилистка Юлия.

Александра Маслова