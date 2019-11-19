Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Глава региона не потерял оптимизма из-за вынужденной пробежки, сообщает DEITA.RU.



Вечером во вторник, 19 ноября, губернатор Приморского края выложил в свой Инстаграм несколько сторис. Как оказалось, глава региона попал в жуткую пробку в центре Владивостока.

На первых кадрах Олег Кожемяко рассказывает, что стоит вся Алеутская улица – как минимум до вокзала. А главе региона надо в «белый дом», на работу.

«Просвета не видать, коллапс какой-то. Наверное, проще пешком дойти», – говорит Олег Кожемяко и добавляет, что сейчас так и сделает.

На следующих кадрах губернатор уже спускается по Алеутской к Светланской пешком. Скорость передвижения по сравнению с машиной в разы быстрее.

«Наверно, единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные», - отметил Олег Кожемяко.

Отметим, что транспортный коллапс наблюдается в дальневосточной столице вторые сутки после сильного снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 18 ноября.

Елена Миронова