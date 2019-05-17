Генпрокуратура и ФСБ нашли нарушения в работе Росавиации, сообщает DEITA.RU. При проверке обнаружились 400 переделанных самолетов и 9 проблемных авиакомпаний.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта, в Росавиация, выявлены многочисленные нарушения. Еще до катастрофы SSJ100 в Шереметьево стало известно, что на четырех с лишним сотнях воздушных судах изменена типовая конструкция без проведения необходимых исследований и сертификационных работ.

Росавиация не приняла меры в отношении девяти авиапредприятий, финансово-экономическое состояние которых признано ненадлежащим, что, вероятно, отразиться на регулярности полетов.

В Генпрокуратуре добавили, что при сертификации организаций по техобслуживанию за пределами России допущено неправомерное делегирование полномочий.

Росавиация готова ответить по каждому замечанию – собранные организацией материалы будут рассмотрены совместно с представителями Генпрокуратуры в установленном законодательством порядке.

Анастасия Туркова