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Проблемные долги россиян сливают коллекторам
Микрофинансовые организации во время пандемии стали чаще продавать просроченные долги россиян коллекторам, сообщает ИА DEITA.RU по материалам отчета Центробанка России за прошлый месяц.
«Продолжает сокращаться портфель займов — основное снижение пришлось на начало мая (сразу на 5%), что связано с возобновлением процедур по частичной продаже задолженности», — говорится в отчете Банка России.
Резкое сокращение кредитного портфеля в Банке России связывают с активностью коллекторов. Как пишет РБК, на фоне пандемии микрофинансовые организации заинтересованы в скором возвращении проблемных займов путем их продажи. А коллекторы готовы заплатить за такие долги больше обычного.
Ранее российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к доллару США и евро после заявления главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной об эффективности бюджетного правила.