«Проблемные новостройки», тендеры и ТКО: какие законы вступят в силу 25 сентября

Со среды, 25 сентября, в России вступают в силу три новых закона, касающихся участников госзакупок, «проблемных новостроек» и твердых коммунальных отходов. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Первый закон (Постановление Правительства РФ № 1202) вводит новые правила «игры» для участников и операторов государственных закупок. В частности, речь идет о некоторых изменениях в перечне электронных документов, которые подают «игроки» тендера и порядке внесения поправок в документы. Также законодатель постановил, что вся ответственность за предоставленную информацию на электронной площадке будет целиком лежать на плечах закупщиков.

Кроме того, с 25 сентября операторов обяжут в течении часа давать ответ о принятии или отказе в размещении заявки участников на электронных площадках государственных закупок.

Второй закон (Постановление Правительства РФ № 1192) касается новых правил принятия финансовый решений Фондом защиты прав участников долевого строительства по выплате компенсаций гражданам, чьи дома находятся на стадии «замороженного» строительства. Фонд может вложить собственные деньги в завершение строительства или же полностью возместить затраченные средства дольщикам.

Грубо говоря, законодательно четко установил условия, при которых Фонд может принять решение о нецелесообразности вливания дополнительных денег для того, чтобы «проблемные дома» все-таки дошли до стадии сдачи и новоселья граждан.

Вложения дольщикам будут возвращены если: сумма этих вложений меньше или равна затратам для завершения стройки; стройка была «заморожена» на срок более трех лет со дня вынесения соответствующего судебного решения.

Третий закон регламентирует правила обращения с отходами первого и второго классов опасности (полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества, наносящие непоправимый урон экологии страны). В частности, будет создана специальная государственная информационная система для утилизации ТКО. Ответственность за эти мероприятия возьмет на себя госкорпорация «Росатом».

Все договоры по ТКО первого и второго классов продолжат действовать в течение одного года после внедрения системы. Новых договоры после 25 сентября заключаться не будут.

Екатерина Цой