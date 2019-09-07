Глава региона подписал соглашение, благодаря которому получится ускорить работу по расселению людей из аварийного жилья в Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

На ВЭФ глава региона Валерий Лимаренко подписал соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Благодаря этому сотрудничеству область получит дополнительное финансирование для решения проблемы с аварийным жилфондом. На эти цели было решено выделить более 936 миллионов рублей после того, как Лимаренко рассказал о ситуации президенту РФ Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета РФ.

Врио губернатора области отметил важность решения проблемы в самые кратчайшие сроки, потому что объемы ветхих и опасных построек пока удручают.

«В области почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья с высокой степенью износа – около 10% всего островного жилфонда. В новых квартирах нуждаются 15 тысяч семей. Поэтому для нас принципиально важно решить проблему с аварийным жильем в кратчайшие сроки, и на это направлено соглашение с Фондом», – сказал Валерий Лимаренко.

Первые меры в этом направлении уже приняты: за последнее полугодие новоселье отметили 398 семей из Охи, Ноглик и Южно-Курильска, Холмского округа. До конца 2019-го новых хозяев дождутся еще около 650 квартир. Полностью решиться проблема с аварийным жильем должна до 2024 года. Для этого в Сахалинской области планируют вводить до 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Для сравнения: в 2018 году построили 260 «квадратов».

Финансирование Фонда направляется на ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Средства получат Анивский, Невельский, Тымовский, Углегорский, Долинский, Холмский, Поронайский, Северо-Курильский, Южно-Курильский, Томаринский, Корсаковский городские округа и Южно-Сахалинск. За этапы программы 2020-2021 и 2021-2022 годов планируется расселить 1 290 человек из 24,7 тысяч кв. метров аварийного жилья.