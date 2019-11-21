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Проблему безопасности детей в Приморье вывели на «комплексный» уровень

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Более 27 млн рублей власти Приморья направят на обеспечение безопасного детства в 2020-2021 годах. Новые меры были разработаны специалистами департамента труда и соцразвития по гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили DEITA.RU в региональном ведомстве.

Всего в рамках мер по обеспечению безопасного детства в регион поступит 12,3 млн рублей из федерального бюджета. Большая часть – 14,7 миллиона – будет выделена по госпрограмме «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

В рамках проекта будет оказана помощь детям, пострадавшим от преступных посягательств и жестокости. В ходе мероприятий специалисты проведут коррекцию поведения детей, проявляющих насилие к своим ровесникам, в том числе, через систему муниципальных и школьных служб примирения.

Кроме того, меры затронут обучение детей безопасному поведению в сети Интернет, минимизации травли в социальных сетях.

По мнению экспертов, проблема буллинга требует комплексного подхода, а не разовых мероприятий, поскольку травля одних детей другими в последние годы принимает все более жестокие формы.

В Приморском крае имеется успешный опыт по социальному сопровождению семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, в рамках грантовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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