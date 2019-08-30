На пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года, чётко обозначили острые моменты системы образования в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Одной из проблем врио вице-губернатора Наталья Бондаренко, директор департамента образования и науки Приморского края, выделила нехватку кадров в учреждениях образования. Однако, несколько путей для решений проблемы, по её словам, уже можно выделить.

В первую очередь, не стоит забывать, что для решения задачи необходимы сложенные действия как минимум трёх подразделений.

«В нашей задаче несколько составляющих. Во-первых, это забота всех нас, начиная с директора школы, который отвечает за кадровый состав, во-вторых – муниципалитета, в котором должны создать условия для того, чтобы люди ехали на конкретную территорию работать. В-третьих – безусловно, нас, как субъекта, потому что мы можем подготовить нормативные акты, (что уже сделали) для того чтобы эта работа стала более оплачиваемая, более привлекательная. То есть дать какие-то дополнительные социальные гарантии» - отмечает Наталья Валерьевна.

Помимо этого, отмечается, что в тяжёлые времена многие ушли из педагогики по разным причинам, среди которых можно назвать невысокую зарплату и низкий статус учителя. Как отмечает Наталья Бондаренко, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, поэтому есть смысл возвращать педагогов в школы.

Наиболее остро проблема нехватки кадров коснулась учителей английского языка, физики, а также педагогов начальных классов. В ряде случаев вторая смена в школах обусловлена именно нехваткой учителей начальных классов, когда педагог в первую смену занимается с одним классом, во вторую – преподаёт у другого.

Как заявляет Наталья Бондаренко, прогресс информационных технологий не стоит на месте, поэтому самое время «Менять сознание, в том числе директоров школ и педагогов, и выстраивать по-другому образовательный процесс».

Софья Корф