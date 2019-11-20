Проблему с двумя долгостроями в Приморье решат всего за месяц

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В Артеме завершается достройка двух проблемных многоквартирных домов на улице Рудничной. Окончание строительных работ в городе ждут 106 семей – оно должно произойти 30 ноября, сообщили DEITA.RU в региональном Фонде обманутых дольщиков.

По данным фонда, готовность домов в настоящий момент составляет 99%. Работы здесь начались 10 ноября, а контракт с подрядчиком ООО «Примстрой ДВ» был заключен 6 числа. На выполнение всех работ времени отведено до конца месяца.

Как отмечают в региональном фонде, все запланированные работы на объектах удастся завершить в срок, однако оформление и подготовка документации могут оттянуть срок официальной сдачи домов в эксплуатацию на несколько дней, но не позже.

В домах уже практически завершены все сантехнические работы, наладка лифтов и сами строительные работы. Строящиеся объекты уже подключили к электричеству, а на всё инженерное оборудование, в том числе, лифты получены официальные разрешения.

Отметим, что помимо двух домов на Рудничной строители до конца года введут в эксплуатацию долгострои на улице Тихоокеанская-Гоголя и в Суражевке. Во Владивостоке до конца декабря в свои квартиры въедут жители ЖК «Босфор».

Некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» была создана в апреле 2019 года по инициативе губернатора Олега Кожемяко и в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

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