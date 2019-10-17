Проблемы диагностики туберкулёза у детей обсудили на медицинском консилиуме

Детская краевая клиническая больница №1 во Владивостоке открыла свои двери для медицинских специалистов разного уровня и профессиональной направленности, сообщает DEITA.RU. В числе прочих важных вопросов обсудили и проблему диагностики детского туберкулёза.

Как отмечает заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулёзная больница» Светлана Осина, детский туберкулёз весьма трудно диагностировать на ранних этапах, если заболевание касается костной, а не лёгочной системы.

«Эти дети на самом начальном этапе ничем не похожи на туберкулёзных больных. Это может быть что угодно. Это обычные дети. Начинают делать снимки, на снимках какие-то изменения, но всё же это не в туберкулёзной клинике, здесь же не лёгкие, это кости. Они могут по-разному страдать. Это может быть травма, банальный остеомиелит другой какой-то этиологии, это может быть онкологическое заболевание. Но как только мы подходим к тому, что больше данных за туберкулёз, ребёнок ложится в детскую туберкулёзную клинику, начинается лечение и оформляются документы. Спасибо - нас поддерживает администрация края в том, что эти дети транспортируются с родителями в клинику Санкт-Петербурга, их там качественно, хорошо оперируют», - рассказала Светлана Осина.

Кроме того, существует проблема отсутствия профилактики туберкулёза. Родители всё чаще отказываются от манту и диаскинтестов. Именно те дети, у кого просрочено обследование, попадают в клиники в самых тяжёлых состояниях.

Помимо проблем диагностики, на встрече обсудили и правовую сторону вопроса. Светлана Осина отметила, что врач-эпидемиолог затронула важную тему диагностирования туберкулёза в неспециализированной для этого клинике.

«Когда устанавливается диагноз «туберкулёз», а ребёнок находится в многопрофильной клинике, это уже проблема эпидемиологии, и возможность штрафных санкций для врача. Хотя мы здесь ничего не нарушаем, потому что изначально ребёночек с жалобами поступает в обычную клинику широкого профиля. И только потом, на исходе диагностики заболевания, ставится туберкулёз. Но по факту нахождения этого ребёнка в больнице, начинается эпидемиологическое расследование, и в результате наказываются коллеги», - рассказала Светлана Леонидовна.

Создавать отдельную клинику специально для подобных случаев – не целесообразно, так как подобные случаи редкость, и встречаются порядка семи раз в год. Как отмечают специалисты, санкций можно избежать, если вести работу в рамках этики врачебного сообщества, спокойно выполнив все нужные меры по безопасности, не раздувая проблему искусственно.

Софья Корф