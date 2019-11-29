Проблемы появятся у страховых компаний на российском рынке

В Министерстве финансов России заявили о разработке законопроекта, который ограничит работу филиалов иностранных страховых компаний на территории РФ, сообщает DEITA.RU.

В случае принятия законопроекта на российский страховой рынок филиалы зарубежных компаний допустят не ранее чем через год.

Когда Россия вступила во всемирную торговую организацию, страна взяла на себя ряд обязательств, одним из которых стал допуск на российский рынок страховщиков из-за рубежа.

Однако российские эксперты беспокоятся, что страховщики из-за рубежа могут оказаться в более выгодных условиях, благодаря мягкому регулированию.

Министерство финансов при участии Центробанка России разрабатывает законопроект, который будет рассмотрен в осеннюю сессию следующего года.

Благодаря изменениям Центральный банк сможет отказать зарубежному филиалу в регистрации, если иностранные компании будут представлены в половине всего капитала на страховом рынке России, на текущий момент данный показатель не превышает дюжины процентов.

Напомним, об уловках предстоящего популярного среди россиян дня распродаж, так называемой «чёрной пятницы», предупредил эксперт. По словам специалиста, необходимо заранее присматриваться к ценам на желаемый товар, потому как некоторые магазины в преддверие дня распродаж могут завышать цены.

Софья Корф