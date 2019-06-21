Евросоюз не может отказаться признавать российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает DEITA.RU. Об этом сказано в заявлении, которое в четверг, 20 июня, было одобрило на саммите Евросоюза.

Как пишет ТАСС, Европейский совет планирует и дальше внимательно следить за ситуацией на Донбассе и принимать дальнейшие меры, вплоть до признания российских паспортов, которые получают жители народных республик, недействительными.

Напомним, 24 мая текущего года лидер России Владимир Путин постановил выдавать жителям Донецкой и Луганской республик российские паспорта в упрощенном режиме. По словам главы государства, это было сделано исключительно из гуманистических соображений. При этом бывшие жители Украины имеют права не отказываться от украинского гражданства и впоследствии смогут получать российскую пенсию.

Стоит отметит, что россияне воодушевленно отнеслись к идеи, что жители Донбасса получают российские паспорта в упрощенном режиме. Несмотря на осознание необходимости так называемой братской помощи, 36 процентов граждан России уверены, что из-за нее может пострадать государственный бюджет.

Екатерина Брязгунова