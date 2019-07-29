Одной из приоритетных задач в Сахалинской области остаётся расселение из аварийного жилья. Согласно данным на начало 2019 года, площадь аварийного жилья на островах составляла 262,2 тысячи квадратных метров – уже есть над чем работать. Однако после личных встреч исполняющего обязанности губернатора области Валерия Лимаренко с жителями края, выяснилось, что ситуация гораздо печальнее. Проблему масштабом более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья предстоит решить правительству области, сообщает DEITA.RU.

В переселении из аварийного и ветхого жилья нуждается 50 тысяч жителей края. На решение проблемы в текущем году выделено 4,1 миллиарда рублей, что в три раза больше показателей прошлого года.

Удивляться ситуации некогда – ответственные лица уже получили соответствующие поручения, и первые итоги работы уже есть.

Новоселье в Долинске

В городе Долинск новым жильём обеспечили 45 семей, им вручили ключи от квартир в новом монолитном доме. Как отмечают сами переселенцы, жить в ветхом жилье было очень некомфортно – трещины по потолку и стенам заставляли переживать за детей, да и протекающая крыша не добавляла оптимизма. Сейчас же новосёлам можно озаботиться гораздо более приятными хлопотами.

Новоселье в селе Костромское

В селе Костромское Сахалинской области также появились довольные переселенцы из аварийного и ветхого жилья. 16 семей с новосельем поздравил глава региона лично. Жильцы займут квартиры в новом четырёхэтажном доме. Пенсионеры рады, что теперь переживания остались в прошлом – дождаться нового жилья некоторые не могли десятилетиями. В дальнейшем в селе планируется ввести в эксплуатацию ещё два 16-квартирных дома.

Новоселье в Северо-Курильске

24 семьи на острове Парамушир получили ключи от новых квартир в арендном доме. Данное жильё предоставляется работникам бюджетной сферы, молодым специалистам и представителям узких специальностей. Валерий Лимаренко в рамках рабочих встреч посетил Северо-Курильский округ и нашёл время, чтобы поздравить новосёлов с радостным событием.

Важно, что плата за квартиру в арендных домах будет вдвое ниже среднерыночной стоимости по региону. Помимо этого, новые жильцы смогут со временем приобрести данное жильё в собственность. Для этого новосёлам будут предоставлены льготные условия, например, ипотечная ставка будет составлять от 7 до 0%.

Чёткие планы

В планах у властей региона увеличить нынешние темпы строительства жилья, которые составляют 250 тысяч в год в два раза. В следующем году в одном из районов Южно-Сахалинска появятся три 24-квартирных дома. Их возведение планируется на месте снесённых ветхих строений.

Помимо этого, более 130 семей из Углегорского муниципального округа получат новые квартиры за два последующих года. Кромео жилого сектора в районе планируется возведение новой поликлиники и школы.

Активно строится не только жилье, но и жилищно-коммунальная инфраструктура для его обслуживания. В Северо-Курильске планируется возведение новой котельной. Существующее сооружение построено ещё в 1984 году, экспертами было установлено, что в скором времени мощностей котельной будет не хватать из-за активного строительства на острове. Было решено возвести новую котельную к зимнему сезону 2022 года.

Глава островного региона поручил главам пяти муниципалитетов ликвидировать отставание по переселению из ветхого жилья. В Анивском, Долинском, Ногликском, Макаровском и Охинском районах работа закипела с новой силой.

Долгострои областного центра также подлежат реанимации. В Южно-Сахалинске после поручения главы региона возобновятся строительные работы по возведению административного и жилого зданий, и многоуровневой парковки.

Снести ветхое, чтобы дать начало новому

Полномасштабная работа в регионе ведётся и по направлению сноса аварийного жилья. Только в Южно-Сахалинске планируется снос порядка сотни зданий, непригодных для жилья. Помимо этого, ликвидации подлежат строения. Которые портят облик города – гаражные постройки и старые бараки. Место, которые освободиться – будет использовано для обустройства скверов, возведения социальных объектов, а также жилого фонда. Снос ветхого жилья проводится только после предоставления новых квартир. В Южно-Сахалинске 45 человек уже получили новое жильё.

Несмотря на очевидные успехи, планов остаётся немало, поэтому администрация региона возвела в ранг особо приоритетных задач расселение из аварийного жилищного фонда. Валерий Лимаренко распорядился решить проблему в течение двух ближайших лет.

Софья Корф